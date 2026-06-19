Bilecik'te alkollü sürücüye 50 bin TL para cezası

Bilecik'te alkollü araç kullanan kamyon sürücüsüne 50 bin TL para cezası uygulandı.

Olay, Bilecik'in Gölpazarı ilçesi Gölpazarı-Vezirhan Karayolu Kurşunlu Yol Kontrol Noktasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Asayiş ve Trafik Jandarma ekiplerince yapılan kontrollerde, 01 ALT 781 plakalı kamyon sürücüsü Mustafa K.'nın 2,57 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye, 50 bin TL idari para cezası uygulanırken, ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı