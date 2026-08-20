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Bilecik’te 669 kişi sorgulandı: 1 kişi hakkında işlem başlatıldı

Bilecik’te 669 kişi sorgulandı: 1 kişi hakkında işlem başlatıldı
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Bilecik’te jandarma ekipleri tarafından 669 kişi sorgulanırken, 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Bilecik'te jandarma ekipleri tarafından 669 kişi sorgulanırken, 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesi Dübekli YKN mevkiinde ŞOK Yol Kontrol Uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya jandarma asayiş, narkotik, komando, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ile köpek unsurlarından oluşan toplam 24 personel katıldı. Uygulama kapsamında 669 şahıs ile 21 araç sorgulandı. Yapılan kontrollerde 1 şahıs hakkında 5607 ve 6769 sayılı kanunlara muhalefet suçlarından adli işlem başlatılırken, 4 şahsın ise ASAL kapsamında yoklama kaçağı olduğu tespit edildi.

Yoklama kaçağı olduğu belirlenen şahıslara gerekli işlemler yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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