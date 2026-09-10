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Bilecik’te 5 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Bilecik’te 5 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
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Bilecik’te jandarma ekipleri tarafından 5 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.

Bilecik'te jandarma ekipleri tarafından 5 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Çalışmalar kapsamında Vezirhan Beldesi mevkiinde, 'Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması' ve 'Tahsis Gereği Açıkta Bırakılan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçlarından toplam 5 yıl 10 ay hapis cezası bulunan E.Ç. yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından E.Ç., Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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