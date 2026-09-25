Haberler

Bilecik'te 5 katlı apartmanın 4. katında aspiratör yangını çıktı, mutfak hasar gördü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'te 5 katlı apartmanın 4. katında aspiratör yangını çıktı, mutfak hasar gördü
Güncelleme:
+41 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik merkez İsmetpaşa Mahallesi Nişancı Sokak'taki 5 katlı apartmanın 4. katında aspiratörden çıkan yangın paniğe neden oldu. Evde kimsenin olmadığı sırada itfaiyenin kapıyı kırarak girdiği dairede alevler kısa sürede söndürüldü, mutfak büyük hasar gördü.

Bilecik'te bir evde, aspiratörden çıkan yangın paniğe sebep olurken, alevler kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Bilecik merkez İsmetpaşa Mahallesi Nişancı Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katından dumanların yükseldiği gören sokak sakinleri durumu hemen 112'ye haber verdi. Olay yerine itfaiye, polis ve acil servis ekipleri yönlendirilirken, evde kimsenin olmadığı anlaşıldı. İtfaiye ekipleri içeri kapıyı kırarak girerken, alevler kısa sürede söndürüldü. Evin mutfak kısmı büyük hasar alırken, yangının aspiratörden çıktığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Maç kadar tribün de konuşulacak! Ester Exposito Kocaeli'ye gelebilir

Ortaya atılan iddia olay oldu! Türkiye'ye gelebilir
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çorum'da kapıyı kırıp kaçan koyunlar sokak sokak aranıp boş arazide bulundu

Bir mahalle sokak sokak onları aradı! Kapıyı kırıp kaçmışlar
Resmi Gazete'de yayımlandı! Uzaktan çalışma yönetmeliği yürürlüğe girdi

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yeni dönem bugün resmen başladı
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık hazırlığı! Avrupa'dan teklif bekliyor

İlk 11'e giremeyince korkulan oldu!
Işın Karaca'nın değişimi sürüyor! 36 bedene kadar düştü

Işın Karaca gitgide eriyor! Bakın kaç bedene kadar düştü
TFF'den resmi açıklama geldi! Kritik maçların günü değişti

Tarihler değişti! Fikstüre İspanya ayarı
Seda Sayan annesi ve ablasıyla poz verdi! Annesinin son hali dikkat çekti

Seda Sayan, annesi ve ablasını paylaştı! Görenler aynı yorumu yaptı
Burak Yılmaz Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni takımı

Burak Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni takımı