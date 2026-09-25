Bilecik'te 5 katlı apartmanın 4. katında aspiratör yangını çıktı, mutfak hasar gördü

Bilecik'te 5 katlı apartmanın 4. katında aspiratör yangını çıktı, mutfak hasar gördüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik merkez İsmetpaşa Mahallesi Nişancı Sokak'taki 5 katlı apartmanın 4. katında aspiratörden çıkan yangın paniğe neden oldu. Evde kimsenin olmadığı sırada itfaiyenin kapıyı kırarak girdiği dairede alevler kısa sürede söndürüldü, mutfak büyük hasar gördü.
Bilecik'te bir evde, aspiratörden çıkan yangın paniğe sebep olurken, alevler kısa sürede söndürüldü.
Yangın, Bilecik merkez İsmetpaşa Mahallesi Nişancı Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katından dumanların yükseldiği gören sokak sakinleri durumu hemen 112'ye haber verdi. Olay yerine itfaiye, polis ve acil servis ekipleri yönlendirilirken, evde kimsenin olmadığı anlaşıldı. İtfaiye ekipleri içeri kapıyı kırarak girerken, alevler kısa sürede söndürüldü. Evin mutfak kısmı büyük hasar alırken, yangının aspiratörden çıktığı öğrenildi.