Bilecik'te 400 vatandaşa dolandırıcılık ve hırsızlık uyarısı

Bilecik'te 400 vatandaşa dolandırıcılık ve hırsızlık uyarısı
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, Pelitözü Gölpark'ta düzenlediği etkinlikle 400 vatandaşa dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı dikkatli olmaları gerektiğini aktardı. Etkinlikte, telefon ve internet üzerinden dolandırıcılık yöntemleri ile kimlik ve banka bilgilerini koruma konuları üzerinde duruldu.

Bilecik'te İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 400 vatandaşa dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı bilgilendirme yapıldı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Pelitözü Gölpark'ta 'Halkın Bilgilendirilmesi Faaliyeti' gerçekleştirildi. Faaliyet kapsamında yaklaşık 400 vatandaşa dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı dikkatli olunması konusunda bilgilendirme yapıldı. Vatandaşlara özellikle telefon ve internet üzerinden yapılan dolandırıcılık yöntemleri, kimlik ve banka bilgilerinin korunması ile şüpheli durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirimde bulunulmasının önemi anlatıldı.

Bilecik'te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri suçların önlenmesi ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla bilgilendirme faaliyetlerinin aralıksız devam edeceğini bildirdi. - BİLECİK

