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Bilecik'te dört ayrı suç kaydı bulunan şahıs yakalandı

Bilecik'te dört ayrı suç kaydı bulunan şahıs yakalandı
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde jandarma devriyesi sırasında, uyuşturucu ticareti, hükümlü kaçırma, silah bulundurma ve tehdit suçlarından 7 yıl 19 ay 22 gün hapis cezası bulunan İ.E. yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Bilecik'te jandarma ekiplerince düzenlenen devriye çalışmasında, dört ayrı suç kaydı bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Düzmeşe köyü mevkiinde gerçekleştirilen önleyici kolluk devriyesi sırasında, hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hükümlü ve tutuklunun kaçması, silah veya mermileri satın alma, taşıma ve bulundurma ile tehdit suçlarından oluşan 4 ayrı suç kaydı bulunan ve toplam 7 yıl 19 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası olan İ. E. yakalandı.

Yakalanan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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