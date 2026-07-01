3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan şahıs jandarmadan kaçamadı
Bilecik'te 'Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.A., JASAT ekiplerince Gülümbe köyünde yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Bilecik'te 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan şahıs jandarmadan kaçamadı.
Bilecik'te İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Bilecik'e bağlı Gülümbe köyü mevkiinde operasyon düzenlendi. Edinilen bilgilere göre, 'Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S. A. isimli şahıs yakalandı.
Yakalanan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK