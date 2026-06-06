Hırsızlık suçundan 3 yıl 9 ay cezası bulunan şahıs yakalandı
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, hırsızlık suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Serkan F. yakalanarak gözaltına alındı.
Bilecik'te hırsızlık suçundan 3 yıl 9 ay cezası bulunan şahıs yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Osmaneli ilçesinde operasyon gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde, hırsızlık suçundan hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Serkan F. isimli şahıs tespit edildi.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı