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Hırsızlık suçundan 3 yıl 9 ay cezası bulunan şahıs yakalandı

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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, hırsızlık suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Serkan F. yakalanarak gözaltına alındı.

Bilecik'te hırsızlık suçundan 3 yıl 9 ay cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Osmaneli ilçesinde operasyon gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde, hırsızlık suçundan hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Serkan F. isimli şahıs tespit edildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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