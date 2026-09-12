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Bilecik’te 28 vatandaşa dolandırıcılık uyarısı

Bilecik’te 28 vatandaşa dolandırıcılık uyarısı
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Bilecik’te 28 vatandaşa dolandırıcılık uyarısı yapıldı.

Bilecik'te 28 vatandaşa dolandırıcılık uyarısı yapıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Muhsin Yazıcıoğlu Parkı ve çevresinde 28 vatandaşa iletişim yoluyla dolandırıcılık ve dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgi verildi. Çalışma kapsamında ayrıca Hayat 112 uygulaması, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ve genel güvenlik konularında bilgilendirme yapılırken, vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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