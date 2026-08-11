Bilecik'te Kamyonlar Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Yaralı

Bilecik'te seyir halindeki 2 kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik'in Bozüyük İlçesi, Dübekli Köyü mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; bölgedeki bir maden ocağına çıkış istikametinde seyir halinde bulunan Sunel C. idaresindeki 34 PPY 321 plakalı kamyon ile maden ocağından aşağı istikamette seyir halinde bulunan İsmail G. idaresindeki 06 CKB 719 plakalı taş yüklü kamyon kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 34 PPY 321 plakalı kamyon devrilirken, sürücüler yaralandı. Yaralı araç sürücüleri olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı