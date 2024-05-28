Bilecik'te 139 esnaf dolandırıcılık ve hırsızlık konularında bilinçlendirildi

Bilecik'te 139 esnaf 'Dolandırıcılık, Hırsızlık ve Otodan Hırsızlık' konularına karşı bilinçlendirildi.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekiplerince vatandaşlar olumsuz tüm durumlara karşı bilinçlendirilmeye ve bilgilendirilmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Hürriyet Mahallesi Küçük Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren 37 adet işyerinde 139 vatandaş 'Dolandırıcılık, Hırsızlık ve Otodan Hırsızlık' konularına karşı alınabilecek önlemler hakkında bilgilendirildi. - BİLECİK