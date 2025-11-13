Bilecik'te 10 Aylık Firari Yakalandı

Bilecik'te 10 ay boyunca adam öldürme suçundan aranan şahıs, Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) ekipleri tarafından yakalandı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, hakkında adam öldürme suçundan yakalama kararı bulunan bir şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı. Edinilen bilgilere göre, Bilecik'in Merkez ilçesine bağlı Taşçılar Köyü mevkiinde, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapan Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) ekipleri, Yakup D. isimli şahsın bulunduğu adresi tespit etti. JASAT ekiplerinin titiz takibi sonucu gerçekleştirilen operasyonla, hakkında UYAP üzerinden yakalama kararı bulunan ve yaklaşık 10 aydır firari durumda olan Yakup D. yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecek.