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Bilecik'te 10 aylık asayiş çalışmaları Emniyet Müdürü Çağlar başkanlığında ele alındı

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Bilecik'te 10 aylık asayiş çalışmaları Emniyet Müdürü Çağlar başkanlığında ele alındı
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Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar başkanlığında, kent genelinde son 10 ayda yürütülen asayiş ve güvenlik çalışmaları değerlendirildi. İlçe emniyet müdürleri ve amirlerinin telekonferansla katıldığı toplantıda, huzur ve güven ortamının devamlılığı için alınacak tedbirler görüşüldü.

Bilecik'te 10 aylık asayiş ve güvenlik çalışmaları masaya yatırıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar başkanlığında, kent genelinde son 10 ayda yürütülen asayiş ve güvenlik çalışmaları değerlendirilerek genel değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdür Yardımcıları ve birim amirlerinin katılımıyla düzenlenen toplantıya, ilçe emniyet müdürleri ve amirleri de telekonferans yöntemiyle katıldı. Toplantıda, Bilecik genelinde asayiş ve huzurun korunması amacıyla son 10 ayda yürütülen çalışmalar ele alınarak mevcut durum değerlendirildi.

Huzur ve güven ortamının devamlılığını sağlamak amacıyla alınacak tedbirlerin de görüşüldüğü toplantıda, çalışmaların il genelinde etkin ve koordineli şekilde yürütülmesi konuları ele alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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