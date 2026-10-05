Haberler

Bilecik Kurtköy'de elektrik direğine çarpan otomobilde 1 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik Kurtköy'de elektrik direğine çarpan otomobilde 1 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik Kurtköy'de otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilde yaralanan kişi, ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı; soruşturma başlatıldı.

Bilecik'te otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Bilecik merkeze bağlı Kurtköy köyü mevkiinde meydana geldi. A.Ş. idaresindeki otomobil seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü A.Ş. yaralanırken, olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 33 sitede yayınlandı.
Trafik yavaşlayınca hızını alamayan TIR 4 aracı önüne kattı! O anlar kamerada

Trafik yavaşlayınca olanlar oldu! O anlar saniye saniye kaydedildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şebnem Bozoklu'nun yıllar içindeki değişimi şaşırttı! Eski halinden eser yok

Şebnem Bozoklu'nun yıllar içindeki değişimi şaşırttı! Eski halinden eser yok
Nereden nereye! Beyaz Saray kürsüsünü bırakıp tam zamanlı anne oldu

Dünyanın gözü önündeydi! Şimdi bambaşka bir hayat yaşıyor
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi kırmızı ışıkta bekledi! O anı vatandaş kaydetti

Bakanın yaptığı hareket olay oldu! Vatandaş direkt kamerasını açtı
Kadınların kabusu olan TikTok fenomeni tutuklandı! Dosyasından neler çıktı neler

Kadınların kabusu olan fenomen tutuklandı
Konya'da boşanma aşamasındaki eşini kızının gözü önünde 4 kurşunla vurdu! Kadının hayati tehlikesi var

Boşanma aşamasındaki eşini kızının gözü önünde kurşunladı
Nazlı Sabancı oğluna neden Ömer adını verdiğini açıkladı

Nazlı Sabancı oğluna neden Ömer adını verdiğini açıkladı
'Berna'yı arıyorum' dedi, 13 yerinden bıçaklandı

"Berna karım" deyince vahşice katledilmiş