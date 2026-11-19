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Bilecik'te traktörüne kepçe aparatı taktığı sırada çamurluk kısmına sıkışan adam hayatını kaybetti.

Olay, Bilecik merkeze bağlı Koyunköy köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yaşar Öztürk isimli şahıs traktörüne kepçe aparatını taktığı sırada çamurluk kısmına sıkıştı. Olay yerinde hayatını kaybeden Öztürk'ün cenazesi, yapılacak işlemler için Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatıyla adli soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı