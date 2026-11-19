Bilecik Koyunköy'de traktöre kepçe takarken çamurluğa sıkışan adam hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bilecik merkeze bağlı Koyunköy köyünde traktörüne kepçe aparatı takarken çamurluk kısmına sıkışan adam hayatını kaybetti. Cenazesi Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan adamın ölümüyle ilgili savcı talimatıyla adli soruşturma başlatıldı.
Bilecik'te traktörüne kepçe aparatı taktığı sırada çamurluk kısmına sıkışan adam hayatını kaybetti.
Olay, Bilecik merkeze bağlı Koyunköy köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yaşar Öztürk isimli şahıs traktörüne kepçe aparatını taktığı sırada çamurluk kısmına sıkıştı. Olay yerinde hayatını kaybeden Öztürk'ün cenazesi, yapılacak işlemler için Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatıyla adli soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı