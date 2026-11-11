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Bilecik Koyunköy'de takla atan otomobilde bir yolcu yaralandı

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Bilecik Koyunköy'de takla atan otomobilde bir yolcu yaralandı
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Bilecik merkez Koyunköy mevkiinde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Araçta yolcu olarak bulunan bir kişi yaralanarak Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı, jandarma inceleme başlattı.

Bilecik'te otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik merkez Koyunköy köyü mevkiinde meydana geldi. Mehmet T. (62) yönetimindeki 16 ABR 63 plakalı otomobil, Bilecik istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Zuhal T.(56) yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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