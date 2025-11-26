Haberler

Bilecik Jandarması, Vatandaşların Güvenliği İçin 7/24 Görevde

Bilecik Jandarması, Vatandaşların Güvenliği İçin 7/24 Görevde
Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ekipleri, Vezirhan Beldesinde oynanan yerel futbol maçında ve köylerde düzenlenen etkinliklerde görev alarak, vatandaşların güvenliğini sağladı ve dolandırıcılık konusunda bilgilendirici broşürler dağıttı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler vatandaşların huzur ve güvenliği için 7/24 çalışıyor.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ekipleri hafta sonu Bilecik merkeze bağlı Vezirhan Beldesinde oynanan Vezirhanspor - Bozüyük Güneşspor maçında görev aldı. Maç 1-1'lik skorla sonuçlanırken, olaysız şekilde tamamlandı. Merkeze bağlı köylerde düzenlenen etkinliklerde de görev alan jandarma ekipleri hem vatandaşların huzur ve güvenliği hem de bilgilendirici broşürler dağıtarak dolandırıcılık olaylarına karşı köylüleri uyardılar. - BİLECİK

