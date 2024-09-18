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Bilecik Jandarma Personelinden Kan Bağışı

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Bilecik İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 26 askeri personel, Kızılay Bilecik Şube Müdürlüğü'nde kan bağışında bulundu. Bu duyarlı davranış, birden fazla kişinin hayatına umut olacağı belirtilerek takdir topladı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı askeri personeller kan bağışında bulundu.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 26 askeri personel Kızılay Bilecik Şube Müdürlüğü'nde kan bağışında bulundu. Bilecik İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan bu davranış takdir toplarken bağışlanan kanların birden fazla kişinin hayatına umut olacağı belirtildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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