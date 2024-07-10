Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Gölpark'ta Güvenlik Önlemlerini Aldı

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Gölpark'ta tüm güvenlik önlemlerini aldı.

Pelitözü'nde bulunan ve yapılan çalışmalar ile yenilenen Gölpark artık daha güvenli bir şekilde halka kapılarını açtı. Bilecik İl Jandarma Komutanlığı olarak ekipler tüm güvenlik önlemlerini alarak halkın huzur içerisinde vakit geçirebileceği Gölpark'ta 24 saat görev almaya başladı. Trafik ekipleri ise yaptıkları denetim ve kontroller ile vatandaşları hem hız hem de emniyet kemeri kullanma konusunda uyardı. Gölpark'ta birçok noktada güvenlik için görevde olan Jandarma ekipleri denetimlerine devam edecek. - BİLECİK