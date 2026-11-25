Bilecik İl Jandarma ekipleri, Vezirhan ve Bayırköy'de öğretmenlere hediye verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Merkez ilçeye bağlı Vezirhan ve Bayırköy beldelerindeki okulları ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya geldi. Ziyaretlerde öğretmenlere çeşitli hediyeler verildi ve emek ile özverileri dolayısıyla teşekkür edildi.
Bilecik'te jandarma ekipleri, görev yapan öğretmenlere hediye takdim etti.
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Merkez ilçeye bağlı Vezirhan ve Bayırköy beldelerinde bulunan okulları ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya geldi. Bilecik İl Jandarma Komutanlığı adına gerçekleştirilen ziyaretlerde öğretmenlere çeşitli hediyeler verildi.
Jandarma ekipleri, öğretmenlere emek ve özverileri dolayısıyla teşekkür etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı