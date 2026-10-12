Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, okul güvenliği için öğrencilerle buluştu

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Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, okul güvenliği için öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, okul güvenliğini artırmak ve eğitimde iş birliğini güçlendirmek amacıyla Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Çocuk ve Toplum Destekli Polislik Şube müdürlüklerinin personelinin de eşlik ettiği ziyarette, okul ortamının güvenliği ve eğitim alanında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim görmesinin önemine dikkat çekerek, "Çocuklarımızın güvenliğini sağlamak ve eğitim kurumlarımızla iş birliğimizi güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı