Haberler

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, okul güvenliği için öğrencilerle buluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, okul güvenliği için öğrencilerle buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, okul güvenliğini artırmak ve eğitimde iş birliğini güçlendirmek için Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Çağlar, öğrencilerin güvenli ortamda eğitim görmesinin önemine dikkat çekti.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, okul güvenliği için öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, okul güvenliğini artırmak ve eğitimde iş birliğini güçlendirmek amacıyla Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Çocuk ve Toplum Destekli Polislik Şube müdürlüklerinin personelinin de eşlik ettiği ziyarette, okul ortamının güvenliği ve eğitim alanında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim görmesinin önemine dikkat çekerek, "Çocuklarımızın güvenliğini sağlamak ve eğitim kurumlarımızla iş birliğimizi güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cihangir’den ormana taşındı! Gonca Vuslateri yeni hayatını anlattı

Cihangir’den ormana! Gonca Vuslateri yeni hayatını anlattı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İtalya'da hastaneye giden Türk isyan etti: Ülkenizin kıymetini bilin

Acile giden vatandaş gördüklerine isyan etti
Özge Özpirinçci’den babasına: Seni düşünmediğim bir günüm geçmiyor

Baba acısı küllenmiyor: İyi ki sendin baba
Türk model Mister Global yarışmasında dünya birincisi oldu! Dilhan Divrikli’den büyük başarı

Dünyanın en yakışıklı erkeği bir Türk!
KYK burs ve kredi başvuruları başladı! Son gün 16 Ekim

KYK burs ve kredi başvuruları başladı
Şaka değil gerçek! Verdiği ilanla 50 liraya hastalık satıyor

Şaka değil gerçek! Bu ilanı görenler yetkilileri göreve çağırıyor
Dolarda 18 ay sonra bir ilk

Dolarda 18 ay sonra bir ilk!
Türkiye’nin tekstil devi bugün kapanıyor! 73 yıllık hikaye bitti

Türkiye’nin tekstil devi bugün kapanıyor! 73 yıllık hikaye bitti