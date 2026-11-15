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Bilecik İl Emniyet Müdürü Çağlar, İnhisar'da emniyet birimlerini denetledi

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Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, İnhisar'da İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret ederek hizmetler hakkında yetkililerden bilgi aldı. Çağlar, emniyet birimlerini yerinde inceledi ve güvenlik hizmetlerinin etkin sürdürülmesinin önemine değindi.

Bilecik'in İnhisar ilçesinde Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar denetimlerde bulundu.

İnhisar ilçesine giden İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, İnhisar İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret ederek yürütülen hizmetler ve gerçekleştirilen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Emniyet birimlerinin faaliyetlerini yerinde inceleyen Çağlar, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, güvenlik hizmetlerinin etkin ve kesintisiz yürütülmesinin önemine değinerek, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarımızı ilimizin tüm ilçelerinde aynı hassasiyetle sürdürüyoruz. Emniyet birimlerimizin çalışmalarını yerinde takip ederek hizmet kalitesini artırmaya yönelik değerlendirmelerde bulunuyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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