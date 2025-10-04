Haberler

Bilecik İl Emniyet Müdürü Asayiş Toplantısı Düzenledi

Bilecik İl Emniyet Müdürü Asayiş Toplantısı Düzenledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, şehirde asayişin güçlendirilmesi amacıyla polis merkezi amirliği personeli ile bir toplantı gerçekleştirerek, güvenlik önlemleri ve operasyonları değerlendirdi.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, kentte asayişin güçlendirilmesi amacıyla önemli bir toplantı gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliği personeli ile bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında detaylı brifing aldı. Toplantıda, şehir genelinde asayişin korunmasına yönelik mevcut durum, devam eden operasyonlar ve alınması gereken önlemler ele alındı.

Müdür Şener, personelin sahadaki çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği en büyük önceliğimizdir" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail planın ilk aşamasına hazırlanıyor! Orduya Gazze talimatı

İsrail planın ilk aşamasına hazırlanıyor! Orduya Gazze talimatı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasa dışı bahis reklamı yapan 10 sosyal medya hesabına erişim engeli

Bakanlıktan yüksek takipçili 10 sosyal medya hesabına erişim engeli
Ne altın ne dolar ne de bitcoin! Parasını Ethereum'a yatıranlar resmen köşeyi döndü

Parasını buna yatıranlar resmen köşeyi döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.