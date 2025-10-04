Bilecik İl Emniyet Müdürü Asayiş Toplantısı Düzenledi

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, kentte asayişin güçlendirilmesi amacıyla önemli bir toplantı gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliği personeli ile bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında detaylı brifing aldı. Toplantıda, şehir genelinde asayişin korunmasına yönelik mevcut durum, devam eden operasyonlar ve alınması gereken önlemler ele alındı.

Müdür Şener, personelin sahadaki çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği en büyük önceliğimizdir" dedi. - BİLECİK