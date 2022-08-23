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Bilecik haberleri... Bilecik'te kaybolan 9 yaşındaki çocuk için ekipler seferber oldu

3. Sayfa Haberleri

Bilecik haberleri... Bilecik'te kaybolan 9 yaşındaki çocuk için ekipler seferber oldu

Bilecik haberleri: Bilecik'te kaybolan 9 yaşındaki çocuk için tüm ekipler seferber oldu.

Bilecik'te kaybolan 9 yaşındaki çocuk için tüm ekipler seferber oldu.

Alınan bilgilere göre, Osmaneli ilçesi İnönü Mahallesi'nde evinin önünde oynanan 9 yaşındaki E.F.Y. bir anda kayboldu. Bir süre sonra çocuklarını bulamayan aile durumu hemen 112'ye bildirdi. Bölgeye hemen AFAD, polis ve zabıta ekipleri yönlendirilirken, hemen arama çalışmasına başlandı. Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Ali Özgan ve İlçe Jandarma Komutan Vekili Mustafa Toy da kayıp çocuğun evine gelerek ailesiyle görüştü.

Öte yandan kaybolan küçük çocuğun konuşma güçlüğü çektiği ifade edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Osmaneli Hisarcık Bilecik İnönü 3. Sayfa Haberler

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