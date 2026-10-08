Haberler

Bilecik Gölpazarı'nda define arayan 2 kişi jandarma operasyonuyla suçüstü yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik Gölpazarı'nda define arayan 2 kişi jandarma operasyonuyla suçüstü yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde define arayan 2 kişi, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda suçüstü yakalandı. Şüphelilere ait çeşitli malzemelere el konulurken, olayla ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek adli tahkikat başlatıldı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde define arayan 2 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kasımlar köyü mevkiinde operasyon düzenledi. Operasyonda define aradıkları belirlenen S.K. ve E.G. isimli 2 şüpheli, olay yerinde suçüstü yakalandı.

Şüphelilere ait çeşitli malzemelere el konulurken, olayla ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgi verildi. Alınan talimatlar doğrultusunda şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da 7 katlı binanın 3 katı çöktü! Mahsur kalanlar var

İstanbul'da 7 katlı binanın 3 katı çöktü! Vali Gül'den korkutan uyarı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yılların rekabeti böyle bitti! Ronaldo'dan Messi'ye olay yorum

Ronaldo'dan bomba Messi hamlesi! Sosyal medya yıkıldı
AK Partili Özlem Zengin'den 'fon krizi' çağrısı: Listenin tamamının açıklanmasını istiyorum

AK Partili Özlem Zengin'den 'fon krizi' çağrısı: Tamamı açıklansın
Canına kıyan 'Trafiğin Ablası'yla ilgili kahreden ayrıntı

Canına kıyan 'Trafiğin Ablası'yla ilgili kahreden ayrıntı
Galatasaray'a piyango vurabilir! Barcelona'da sürpriz karar

Barcelona'dan Galatasaray maçı öncesi sürpriz karar!

Şener Üşümezsoy'un uyardığı noktada art arda depremler

Şener Üşümezsoy’un işaret ettiği yerde peş peşe depremler
İspanya'da konut krizinin sembolüydü! Evinden çıkarıldıktan 15 gün sonra öldü

Bir ülke onun için ayağa kalktı! 15 gün sonra kahreden haber geldi
Cem Yılmaz'dan güldüren paylaşım: Kalp damar grubu 2. geleneksel yemeği

Bu sözlerle paylaştı: Kalp damar grubu 2. geleneksel yemeği