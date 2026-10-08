Bilecik Gölpazarı'nda define arayan 2 kişi jandarma operasyonuyla suçüstü yakalandı

Bilecik Gölpazarı'nda define arayan 2 kişi jandarma operasyonuyla suçüstü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde define arayan 2 kişi, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda suçüstü yakalandı. Şüphelilere ait çeşitli malzemelere el konulurken, olayla ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek adli tahkikat başlatıldı.
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde define arayan 2 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kasımlar köyü mevkiinde operasyon düzenledi. Operasyonda define aradıkları belirlenen S.K. ve E.G. isimli 2 şüpheli, olay yerinde suçüstü yakalandı.
Şüphelilere ait çeşitli malzemelere el konulurken, olayla ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgi verildi. Alınan talimatlar doğrultusunda şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı