Bilecik Gölpazarı'nda 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Kurşunlu köyü yol ayrımında 3 otomobilin çarpıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Kazada yaralanan 4 kişi ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 3 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, Gölpazarı-Vezirhan karayolu Kurşunlu köyü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası yaşandı. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen acil servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana gelirken, inceleme başlatıldığı öğrenildi.