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İl Emniyet Müdürü Çağlar denetimleri yerinde inceledi

İl Emniyet Müdürü Çağlar denetimleri yerinde inceledi
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Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, kentte huzur ve güven ortamının devamlılığı için yürütülen uygulama ve denetimleri yerinde inceledi, polis ekipleriyle bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, denetimleri yerinde inceledi.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Çağlar, kentte huzur ve güven ortamının devamlılığını sağlamak amacıyla yürütülen uygulama ve denetimleri yerinde inceledi. Çağlar, Akasyaaltı Uygulama Noktası'nı ziyaret ederek görev başındaki polis ekipleriyle bir araya geldi. Yürütülen uygulamalar hakkında bilgi alan Çağlar, denetimlerin işleyişini yerinde takip etti.

Görevli personelle de sohbet eden İl Emniyet Müdürü Çağlar, özveriyle görev yapan polis ekiplerine çalışmalarında kolaylıklar dileyerek, vatandaşların huzur ve güvenliği için yürütülen uygulamaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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