Bilecik Emniyet Müdürü Çağlar, iki polis memurunu örnek davranıştan dolayı tebrik etti

Bilecik Emniyet Müdürü Çağlar, iki polis memurunu örnek davranıştan dolayı tebrik ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli iki polis memurunu makamında kabul etti. Çağlar, görevleri sırasında vatandaşlara gösterdikleri duyarlı ve yardımsever yaklaşımlarından dolayı memurlara teşekkür edip tebrik etti.
Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, görevleri sırasında vatandaşlara gösterdikleri duyarlılık ve yardımsever yaklaşımlarıyla örnek davranış sergileyen iki polis memuruyla bir araya geldi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görev yapan iki personeli makamında kabul eden İl Emniyet Müdürü Çağlar, görevleri sırasında vatandaşlara gösterdikleri duyarlı ve yardımsever yaklaşımlarından dolayı kendilerine teşekkür etti.
Personelin özverili çalışmalarını takdir eden Çağlar, sergiledikleri örnek davranıştan dolayı polis memurlarını tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi.