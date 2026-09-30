Bilecik Bozüyük'te polis 54 vatandaşa dolandırıcılık ve KADES bilgilendirmesi yaptı

Bilecik Bozüyük'te polis 54 vatandaşa dolandırıcılık ve KADES bilgilendirmesi yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik Bozüyük'te polis ekipleri 54 vatandaşa KADES, sahte para, dolandırıcılık ve genel güvenlik konularında bilgilendirme yaptı. Çalışma kapsamında çeşitli konularda hazırlanan broşürler de dağıtıldı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 54 vatandaşa dolandırıcılık uyarısı yapıldı.
Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerince vatandaşlarla bir araya gelinerek Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES), sahte para, dolandırıcılık ve dolandırıcılık çeşitleri ile genel güvenlik konularında bilgilendirme gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında 54 vatandaşa bilgilendirme yapılırken, çeşitli konularda hazırlanan broşürler de dağıtıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı