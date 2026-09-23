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Bilecik Bozüyük'te metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı

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Bilecik Bozüyük'te metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Narkotik Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada muhtelif miktarda metamfetamin ele geçirildi. 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan 1 şüpheli yakalanırken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Bilecik'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada, muhtelif miktarda metamfetamin ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, Bozüyük Narkotik Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde kullanımının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında muhtelif miktarda metamfetamin maddesi ele geçirilirken, 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan 1 şüpheli yakalandı.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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