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Bilecik Bozüyük'te kamyon ormanlık alana devrildi, 2 kişi yaralandı

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Bilecik Bozüyük'te kamyon ormanlık alana devrildi, 2 kişi yaralandı
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Bilecik Bozüyük'te kamyon kontrolden çıkarak ormanlık alana devrildi ve takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı; Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kontrolden çıkan kamyonun takla atarak ormanlık alana devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bozüyük-İnegöl karayolu Muratdere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bozüyük'ten İnegöl istikametine seyir halinde olan Y.K. idaresindeki kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ormanlık alana devrildi ve takla attı. Kazada sürücü Y.K. ile kamyonda yolcu olarak bulunan A.P. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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