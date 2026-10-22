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Bilecik Bozüyük'te jandarma operasyonunda yaklaşık 10 gram metamfetamin ele geçirildi

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Bilecik Bozüyük'te jandarma operasyonunda yaklaşık 10 gram metamfetamin ele geçirildi
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 10 gram metamfetamin ve 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında TCK'nın 191'inci maddesi kapsamında adli soruşturma başlatıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 gram metamfetamin ve 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şube Müdürlüğü, uyuşturucu arama köpek unsurları ve Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda yaklaşık 10 gram metamfetamin ve 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 191'inci maddesi kapsamında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, satın almak, kabul etmek ya da bulundurmak suçundan adli soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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