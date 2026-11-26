Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 'Hırsızlık Suçundan' aranan şahıs yakalandı.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 'Hırsızlık Suçundan' 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan aranan M.T. yakalandı.

Yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı