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Bilecik Bozüyük'te ehliyetsiz sürücünün otomobili tarlaya savruldu, 3 kişi yaralandı

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Bilecik Bozüyük'te ehliyetsiz sürücünün otomobili tarlaya savruldu, 3 kişi yaralandı
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, Bozüyük-İnegöl karayolu Muratdere mevkiinde tarlaya savruldu. Kazada 3 kişi yaralandı; yaralılar Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı ve sürücüye idari yaptırım uygulandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin tarlaya savrulması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza dün gece, Bozüyük-İnegöl karayolu Muratdere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Furkan Ç. idaresindeki 10 LZ 613 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafındaki tarlaya savruldu. Kazada sürücü Furkan Ç. ile araçta yolcu olarak bulunan Muhsin Kadir K. ve Efecan Ç. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, yapılan kontrolde sürücü Furkan Ç.'nin sürücü belgesinin bulunmadığı tespit edildi. Sürücüye Bölge Trafik ekiplerince idari yaptırım uygulandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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