Bilecik Bozüyük'te cinsel saldırı suçundan aranan şahıs cezaevine teslim edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı suçundan aranan şahıs, Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde cinsel saldırı suçundan aranan şahıs yakalandı.
Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, sarkıntılık yapmak suretiyle 'Cinsel Saldırı Suçundan' aranan M.E.'yi yakaladı.
Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı