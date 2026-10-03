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Bilecik Bozüyük'te 86 servis şoförü ve rehber personele güvenlik eğitimi verildi

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Bilecik Bozüyük'te 86 servis şoförü ve rehber personele güvenlik eğitimi verildi
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından 86 servis şoförü ve rehber personele eğitim verildi. Eğitimde servis şoförü ve rehber personelin görev ve sorumlulukları ile trafik güvenliği konuları ele alındı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 86 servis şoförü ve rehber personele eğitim verildi.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından düzenlenen eğitimde, anaokulundan lise düzeyine kadar öğrencilerin güvenli ulaşımının sağlanması amacıyla çeşitli konularda bilgilendirme yapıldı. Eğitimde servis şoförü ve rehber personelde aranacak şartlar, okul servis araçlarında bulunması gereken özellikler, sürücü ve rehber personelin görev ve sorumlulukları ile güvenli sürüş ve trafik güvenliği konuları ele alındı.

Trafik Denetleme Büro Amirliği yetkilileri, öğrenci taşımacılığında görev alan şoför ve rehber personelin trafik kurallarına uyması ve öğrencilerin güvenli şekilde taşınmasının önemine dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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