Bilecik Bozüyük'te 86 servis şoförü ve rehber personele güvenlik eğitimi verildi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 86 servis şoförü ve rehber personele eğitim verildi.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından düzenlenen eğitimde, anaokulundan lise düzeyine kadar öğrencilerin güvenli ulaşımının sağlanması amacıyla çeşitli konularda bilgilendirme yapıldı. Eğitimde servis şoförü ve rehber personelde aranacak şartlar, okul servis araçlarında bulunması gereken özellikler, sürücü ve rehber personelin görev ve sorumlulukları ile güvenli sürüş ve trafik güvenliği konuları ele alındı.

Trafik Denetleme Büro Amirliği yetkilileri, öğrenci taşımacılığında görev alan şoför ve rehber personelin trafik kurallarına uyması ve öğrencilerin güvenli şekilde taşınmasının önemine dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı