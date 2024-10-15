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Bigadiç İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne 5 Yeni Araç Tanıtıldı

Bigadiç İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne 5 Yeni Araç Tanıtıldı
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Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Bigadiç İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne tahsis edilen 5 yeni aracı tanıttı. Araçlar 2 asayiş ve 3 trafik aracı olarak hizmet verecek.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Bigadiç İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne verilen 5 yeni araç yapılan törenle tanıtıldı. Son model olan araçlar 2 asayiş 3 trafik aracı olarak hizmet verecek.

Hizmete giren araçlar Bigadiç İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde yapılan törenle vatandaşlara tanıtıldı. Araç tanıtım törenine Bigadiç Kaymakamı Mehmet Halis Aydın, İlçe Emniyet Müdürü Oğuzhan Akyol ve vatandaşlar katıldı. Bigadiç Kaymakamı Mehmet Halis Aydın "Yeni araçların Emniyet teşkilatımıza hayırlı olmasını temenni ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Allah, polisimizin ayağına taş değdirmesin. Daha güçlü bir polis teşkilatı ile vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bigadiç Asayiş trafik

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