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Biga’daki silahlı olayın şüphelisi Bandırma yolunda yakalandı

Biga’daki silahlı olayın şüphelisi Bandırma yolunda yakalandı
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Çanakkale’nin Biga ilçesinde 15 Eylül 2026 tarihinde meydana gelen silahlı olayın şüphelisi, Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu Bandırma’da yakalandı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde 15 Eylül 2026 tarihinde meydana gelen silahlı olayın şüphelisi, Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu Bandırma'da yakalandı.

Olayın ardından şüphelinin Bandırma istikametine hareket ettiği bilgisini alan ekipler, güzergah üzerinde çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde şüphelinin bulunduğu araç tespit edilerek durduruldu.

Araçta ve şüpheli şahıs üzerinde gerçekleştirilen aramada 1 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, 2 adet şarjör, 30 adet dolu ve 2 adet boş av tüfeği kartuşu ile 2 adet 7.65 milimetre çapında tabanca fişeği ele geçirildi.

Silah ve mühimmat muhafaza altına alınırken, olayla ilgili inceleme ve adli işlemler başlatıldı. Şüpheli şahıs ile ele geçirilen suç unsurları, işlemlerin sürdürülmesi amacıyla Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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