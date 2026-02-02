Haberler

Biga'da Kocabaş Çayı yağış nedeniyle taştı

Güncelleme:
Çanakkale'nin Biga ilçesinde etkili olan yağmur, Kocabaş Çayı'nın debisini yükseltti ve çay yatağındaki otopark kapatıldı. Sürücüler anonslarla uyarıldı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde 2 gündür etkili olan yağmur nedeniyle, ilçe merkezinden geçen Kocabaş Çayı, debisi yükselince taştı. Çay yatağındaki otopark ise kullanıma kapatıldı.

Biga'da 2 gündür etkili olan yağmur nedeniyle ilçe merkezinden geçen Kocabaş Çayı, debisi yükselince taştı. Çay yatağındaki otopark ise zabıta ekiplerince kullanıma kapatıldı. Polis ve zabıta ekiplerince anonslarla, sürücülere araçlarını çekmeleri için uyarı yapıldı. Araçlar sürücüler tarafından otoparktan kaldırıldı.

Öte yandan, uyarılara rağmen bazı araç sürücülerinin araçlarını otoparktan almadığı görüldü. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
