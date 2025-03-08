AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı

AK Partili Meclis üyesine yaptığı hareketin bedeli ağır oldu
Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak

Avrupa alarma geçti, ilk hamle geldi: Tüm erkekler askere alınacak
Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı

Ece'nin ölümünde dikkat çeken gözaltı
Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı

Adnan Oktar'a getirdiği köfte binbaşıya pahalıya patladı

Big Ben Saat Kulesi'nde Filistin Bayrağı Açıltan Şahıs İndirilemiyor

Big Ben Saat Kulesi'nde Filistin Bayrağı Açıltan Şahıs İndirilemiyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere'nin simgelerinden Big Ben Saat Kulesi'ne tırmanarak Filistin bayrağı açan bir kişi, acil servis görevlilerinin saatler süren müzakerelerine rağmen henüz aşağı inmedi. Westminster Köprüsü trafiğe kapatıldı ve olay yerinde acil müdahale ekipleri görev yapıyor.

İngiltere'nin simgelerinden Big Ben Saat Kulesi'ne tırmanarak, Filistin bayrağı açan şahıs, acil servis görevlilerinin saatler süren müzakeresine rağmen henüz aşağı inmedi.

İngiltere'nin simgelerinden Big Ben Saat Kulesi'nde alarm verildi. Big Ben Saat Kulesi'ne çıplak ayakla tırmanarak Filistin bayrağı açan şahıs, acil servis görevlilerinin saatler süren müzakeresine rağmen henüz aşağı inmedi. Westminster Sarayı'ndaki kulenin birkaç metre yukarısındaki çıkıntıda saatlerdir bekleyen şahsın polislere "Güvendeyim" dediği aktarıldı.

Met Polisi, memurların kuleye yerel saatle 07.24'te çağrıldığını belirtirken, olayın ardından Westminster Köprüsü trafiğe kapatıldı. Londra'nın merkezindeki Bridge Caddesi'ne en az 9 acil servis aracı sevk edildi.

Olay yerindeki görüntülerde 3 acil müdahale görevlisinin itfaiye merdiveni platformuna çıktıkları ve çıkıntıdaki adamla konuşmak için megafon kullandıkları görüldü. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Rana'nın öldüğü mahallede halk öfkeli: Köpekleri biz öldüreceğiz
img

İşte 'Alo fetva hattı'na en çok aramanın yapıldığı 3 ilimiz
img

Galatasaray'a dünya yıldızı! Osimheni bile unutturacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü

Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
Alışveriş merkezinde silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti

AVM'de dehşet anları! Talihsiz kadın, olay yerinde can verdi
İstanbul'daki camide tartışmalara yol açan fotoğraf

İstanbul'daki camide tartışmalara yol açan fotoğraf
İmamoğlu, seçim startını çok sert verdi: Çevremdeki insanların malvarlıklarına el koymuşlar

İmamoğlu seçim startını çok sert verdi: Malvarlıklarına el koymuşlar
Aracını durdurup sokak röportajına dahil olan Suriyelinin ekonomi sitemi

Mikrofon uzatılan Suriyelinin sözleri gündem oldu: Türkiye bitti
Suriye'de Şara'nın şakası yok! Ülkeyi karıştıran Esad'a çağrısı zehir zemberek

Ülkeyi kan gölüne çeviren Esad'a uyarısı zehir zemberek

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.