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Bıçaklı yaralama ve gaspa 3 tutuklama

Bıçaklı yaralama ve gaspa 3 tutuklama

Malatya'da bir şahsı bıçakla yaraladıktan sonra gasp eden 3 kişi tutuklandı.

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Malatya'da bir şahsı bıçakla yaraladıktan sonra gasp eden 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, 24 Temmuz Pazar günü Battalgazi ilçesinde 3 kişi, H.A.'yı bıçakla yaraladıktan sonra gasp ederek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan ekipler, K.D., N.S. ve M.D. isimli şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Battalgazi ilçesinde Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerince "kasten yaralama, yağma, gasp, tehdit, mala zarar verme, açıktan hırsızlık" olaylarına karıştığı tespit edilen şüphelilere yönelik yapılan çalışmalarda da 10 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan 6'sı tutuklandı. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Malatya 3. Sayfa Haberler

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