Bıçaklı sopalı kavga görüntülendi

Adana'da iki kişinin bıçak ve sopalarla kavga etmesi anbean görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, olay Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir genç gece daha önce birlikte çalıştığı kişinin evinin önüne giderek bağırmaya başladı. Bağırdığı şahıs ise önce balkona çıkıp "Sana ben ekmek verdim" diye seslendi. Daha sonra evin önüne gelen genç "Sen faizcisin" dedi. Bunun üzerine şahıs evden elinde demir sopa ile aşağı indi. Genç, "Gelme seni delik deşik ederim, git işine bak" dedi. Ancak şahıs demir sopa ile gence vurmaya başladı. Bunun üzerine genç de şahsı bıçakladı. Genç birkaç kez bıçağı şahsa saplarken, şahıs da ona demir sopayla vurdu. Genç daha sonra koşarak olay yerinden uzaklaştı. Bu anlar bir vatandaş tarafından anbean cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - ADANA