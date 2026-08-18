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Adıyaman'da Bıçaklı Saldırı: Bir Yaralı

Adıyaman'da Bıçaklı Saldırı: Bir Yaralı
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Adıyaman'da Hoca Ömer Mahallesi'nde Mustafa S., ablası ve eniştesinin bıçaklı saldırısına uğradı. Sol kolundan yaralanan genç, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından polis ekiplerince emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da ablası ve eniştesi tarafından bıçaklı saldırıya uğradığı iddia edilen genç yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Hoca Ömer Mahallesi'ndeki Hoca Ömer Camii önünde meydana geldi. İddiaya göre henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı Mustafa S., ablası ve eniştesi tarafından saldırıya uğrayarak sol kolundan bıçaklandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Mustafa S., daha sonra polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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