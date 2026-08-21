Tarsus'ta Bıçaklı Kavga: 14 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı, 2 Şüpheli Yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi boğazında bıçakla yaralandı. Saldırganlar kısa sürede yakalandı.

Olay Mithatpaşa Mahallesi Semt Spor Tesisleri yanında meydana geldi. İddiaya göre, Ö.A.Y. (14) ile E.K. (16) ve S.E.M.(16), bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga etti. Kavgada Ö.A.Y. boğazından bıçakla yaralandı. 112 ekiplerince Tarsus Devleti Hastanesine kaldırılan Ö.A.Y., buradan Mersin Şehir Hastanesine sevk edildi. Ö.A.Y.'nin ağır yaralandığı olayın şüphelileri H.E.K. (16) ile S.E.M.(16), Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekiplerin hızlı çalışması sonucu yaklaşık 1 kilometre kaçamadan yakalandı.

Gözaltına alınan iki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı