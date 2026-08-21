Haberler

Tarsus'ta Bıçaklı Kavga: 14 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı, 2 Şüpheli Yakalandı

Tarsus'ta Bıçaklı Kavga: 14 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı, 2 Şüpheli Yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Tarsus ilçesinde Mithatpaşa Mahallesi'nde 14 yaşındaki Ö.A.Y. ile 16 yaşındaki E.K. ve S.E.M. arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında boğazından bıçaklanan Ö.A.Y. ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayın şüphelileri H.E.K. ve S.E.M., polisin hızlı çalışması sonucu yaklaşık 1 kilometre kaçmadan yakalandı. Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma devam ediyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi boğazında bıçakla yaralandı. Saldırganlar kısa sürede yakalandı.

Olay Mithatpaşa Mahallesi Semt Spor Tesisleri yanında meydana geldi. İddiaya göre, Ö.A.Y. (14) ile E.K. (16) ve S.E.M.(16), bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga etti. Kavgada Ö.A.Y. boğazından bıçakla yaralandı. 112 ekiplerince Tarsus Devleti Hastanesine kaldırılan Ö.A.Y., buradan Mersin Şehir Hastanesine sevk edildi. Ö.A.Y.'nin ağır yaralandığı olayın şüphelileri H.E.K. (16) ile S.E.M.(16), Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekiplerin hızlı çalışması sonucu yaklaşık 1 kilometre kaçamadan yakalandı.

Gözaltına alınan iki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özgür Özel'den Öcalan'ın yolladığı 'özel selama' yanıt

Özgür Özel'den Öcalan'ın yolladığı 'özel selama' yanıt
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de olay görüntü: Kulüp çiftliğe dönmüş

Kulüp çiftliğe dönmüş! Görüntüyü izleyenler ateş püskürüyor

Kuytulcular operasyon öncesi hard diskleri yok etmiş!

Kuytulcuların karargahına baskın: Operasyonu anlayınca bunu yapmışlar
Bu sene kıyamet kopacak! Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu bombası

Bu sene kıyamet kopacak! Süper Lig devi Ferdi bombasını patlatıyor
Manisa'da para aklama çarkı deşifre oldu: Tam 300 milyonluk para trafiği belirlendi

para aklama çarkı deşifre oldu: Tam 300 milyonluk vurgun
İstanbul'da mezarlık manzaralı sıfır daireler! 'Orada oturmak için yürek lazım'

Mezarlığa sıfır daireler! "Orada oturmak için yürek lazım"
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık kapıda! Talisca için anlaşma iddiası

Fener taraftarını kahreden haberi duyurdular
61 yıllık Türk devi iflas etti

61 yıllık Türk devi iflas etti