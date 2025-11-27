Haberler

Bıçaklı Saldırı: Öğretmen Yaralandı, 3 Gözaltı

Bıçaklı Saldırı: Öğretmen Yaralandı, 3 Gözaltı
Ordu'nun Ünye ilçesinde, apartman önünde bıçaklı bir saldırıya uğrayan görsel sanatlar öğretmeni Ahmet Sağlam yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, Atatürk Mahallesi Goncagül Caddesi'nde meydana geldi. Ünye Ticaret Borsası Özel Eğitim Uygulama Okulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Ahmet Sağlam, apartman yöneticisi olduğu binanın önünde kimliği belirlenemeyen kişi tarafından bıçaklanarak yaralandı. Durumu gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı öğretmeni olay yerindeki ilk müdahale sonrası ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili M.M.D., Y.K. ve H.M.A. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürerken, Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. - ORDU

