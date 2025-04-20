Vali Davut Gül'den 'Taksim' açıklaması: Kamu düzenini bozmalarına müsaade etmeyeceğiz

CHP'nin Gazze eylemine izin çıkmadı, Vali Gül'den net mesaj geldi
Trendyol Süper Lig'e ilk yükselen takım Kocaelispor oldu

Süper Lig'e ilk yükselen takım belli oldu
Ayşe Barım'ın hastaneye kaldırıldığı iddiasına yalanlama

"Ayşe Barım hastaneye kaldırıldı" dendi, gerçek başka çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Normal doğumun teşvik edilmesi sizi niçin rahatsız ediyor?

"Normal doğum" tartışmalarına Erdoğan'dan zehir zemberek tepki

Bıçaklandıktan sonra aracıyla hastaneye giderken kaza yaptı: 1 ölü

Bıçaklandıktan sonra aracıyla hastaneye giderken kaza yaptı: 1 ölü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da 2 kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi, aracıyla hastaneye ulaşmaya çalıştığı sırada kaza yaptı.

Karaman'da 2 kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi, aracıyla hastaneye ulaşmaya çalıştığı sırada kaza yaptı. Hastaneye kaldırılan yaralı şahıs hayatını kaybetti.

Olay, gece 23.00 sıralarında Larende Mahallesi Şehit Ömer Doğan Caddesi üzerindeki müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Ali Ay (28), evine gittiği H.V. ile küfürleşme yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.V., Hasan Ali Ay'ı sol bacağından bıçakladı. Olay sonrası otomobiliyle hastaneye gitmeye çalışan Hasan Ali Ay, kan kaybından fenalaşarak 582. Sokak'ta bir evin duvarına çarparak kaza yaptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Ali Ay, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cinayet şüphelisi H.V. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekibi ise kavganın yaşandığı ev ile otomobilde incelemede bulundu.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - KARAMAN

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.