Bıçaklanarak öldürülen Diş Hekimi Şeyma Biran'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı - Haberler

Bıçaklanarak öldürülen Diş Hekimi Şeyma Biran'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bıçaklanarak öldürülen Diş Hekimi Şeyma Biran'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı Kadıköy'deki ofisinde bıçaklanarak öldürülen diş hekimi Şeyma Biran'ın cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.
Bıçaklanarak öldürülen Diş Hekimi Şeyma Biran'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı
İSTANBUL - Kadıköy'deki ofisinde bıçaklanarak öldürülen diş hekimi Şeyma Biran'ın cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.
Kadıköy Caferağa Mahallesi General Asım Gündüz Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı binanın 1'inci katındaki dairesinde bıçaklanarak öldürülen 64 yaşındaki Diş Hekimi Şeyma Biran'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na getirilmişti. Biran'ın cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi.
Biran'ın yarın Şakirin Camii'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı / Deniz Zeybek - 3. Sayfa