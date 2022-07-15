Askerden izne gelip babasını öldüren, anne ve kız kardeşini ise bıçaklayan şahıs tutuklandı - Haberler

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Askerden izne gelip babasını öldüren, anne ve kız kardeşini ise bıçaklayan şahıs tutuklandı

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ordu'da askerden hava değişimi iznine geldikten sonra evde çıkan tartışma sebebiyle babasını bıçaklayarak öldüren, annesi ve kız kardeşini ise yaralayan 27 yaşındaki şahıs, tutuklandı.

Ünye ilçesinde meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve askerden hava değişimi iznine gelen Emirhan Güneş(27), bilinmeyen nedenle ailesiyle tartıştı.

BABASI, ANNESİ VE KIZ KARDEŞİNİ BIÇAKLADI

Tartışmanın büyümesiyle Emirhan Güneş, mutfaktan aldığı bıçakla önce babası Adem Güneş'i (58), ardından annesi Adile (58) ve kız kardeşi Gizem Güneş'i (20) bıçakladı. Sesleri duyanların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı baba ve anne-kız, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ünye Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

BABA HAYATINI KAYBETTİ

Adem Güneş, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Anne ve kızının tedavileri ise devam ediyor. Emirhan Güneş gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Adem Güneş'nin cenazesi yakınları tarafından otopsi işleminin ardından Ordu Devlet Hastanesi Morgu'ndan alınarak Nurettin Mahalle Camii'ne getirildi. Adem Güneş, cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.

TUTUKLANDI

Emirhan Güneş ise jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Askerden izne gelip babasını öldüren, anne ve kız kardeşini ise bıçaklayan şahıs tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gizem Güneş Adem Güneş Güneş Ünye 3. Sayfa Haberler

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