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Hamzabeyli'de gasp ve bıçaklı saldırı: Hollandalı tutuklandı

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Edirne'de bir akaryakıt istasyonunda market çalışanlarını gasp edip bıçak çeken ve üzerlerine araç süren Hollanda vatandaşı O.N., polis tarafından yakalanarak tutuklandı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Edirne'nin Hamzabeyli yolu üzerindeki akaryakıt istasyonunda market çalışanını gasp etmeye çalıştığı, ardından çalışanlara bıçak çekerek üzerlerine araç sürdüğü iddia edilen Hollanda vatandaşı O.N. (35), polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Hamzabeyli yolu üzerindeki İktan Petrol'de meydana geldi. İddiaya göre O.N. yanındaki bir kişi ile birlikte market çalışanı arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. O.N. ve yanındaki şahısların market çalışanlarını gasp etmeye çalıştığı ve bıçak çektiği öne sürülürken, tartışmanın büyümesi üzerine istasyon çalışanları İ.İ. ve A.E.'nin üzerine araç sürdüğü iddia edildi.

Dehşet anları kamerada

İstasyondaki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde yaşanan arbede ve O.N.'nin araçla çalışanların üzerine yöneldiği anlar yer aldı.

Olayın ardından istasyondan ayrılan O.N., polis ekiplerinin çalışması sonucu Hamzabeyli Gümrük Sahası'nda yakalandı. O.N., işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayda yaralananların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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