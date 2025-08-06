Beyşehir'deki Silah Atölyesinde Trajik Kaza: 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Beyşehir'deki Silah Atölyesinde Trajik Kaza: 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
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Konya’nın Beyşehir ilçesindeki bir silah atölyesinde meydana gelen kazada, 14 yaşındaki Süleyman Keskin başından yaralandı. Yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde silah atölyesinde meydana gelen kazada bir çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Hamidiye Mahallesi Yeşilyurt Sanayi'sinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir silah atölyesinde meydana gelen kazada iş yeri sahibinin 14 yaşındaki oğlu Süleyman Keskin, başından yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan ağır yaralı çocuk, burada yapılan müdahale sonrasında hayati tehlikesi bulunması sebebiyle Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Çocuk, nakledildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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